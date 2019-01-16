Göz kamaştırıyor
Yurt dışından transfer ettiği oyuncular nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yabancı enkazına dönen ve maddi ve sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, son yıllarda yaptığı yerli ve yabancı transferinde yakaladığı uyumla göz kamaştırıyor.
Yurt dışından transfer ettiği oyuncular nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yabancı enkazına dönen ve maddi ve sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, son yıllarda yaptığı yerli ve yabancı transferinde yakaladığı uyumla göz kamaştırıyor. Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayarak 8 sezon sonra zirvede kendine yer bulan Trabzonspor, yerli ve yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşarken, yakaladıkları uyum ise göz kamaştırıyor. Sezon başında takımın emanet edildiği teknik direktör Ünal Karaman'ında bunda etkisi oldukça fazla.
GENÇLERLE DEVAM |&NBSP;OLCAY ÇAKIR
Oynanan pozitif futbolun takımı yukarı taşıması sonrası beklenti yükseldi. Ve lig ikincisi sıfatıyla ilk yarı bitirilmiş oldu. Taraflı tarafsız herkesin takdirini alan bu oyunun temel iki ögesi Sosa ve Onazi idi. Bu oyunculardan Onazi'nin sezonu kapaması, Sosa'nın da oynamayacağı ihtimali o bölgede tercihleri daha önemli hale getiriyor. Gençlere güvenerek kazanan Trabzonspor, orada yine yeni gençler denemek durumunda. Tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi. Taraftarın "olana" desteğiyle... Neden olmasın?
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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