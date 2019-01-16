Büyük kaptan
Bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Artvin'deki liseler arası futbol grup şampiyonasında mutlu sona ulaşan eski okulu Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Artvin'deki liseler arası futbol grup şampiyonasında mutlu sona ulaşan eski okulu Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Antrenör Adem Cebeci, Yusuf'un ziyaretini, "Büyük kaptan Yusuf Yazıcı öğrencimiz Buğra Yiğitçelik'in isteğini kırmayıp kamp dönüşü okulumuza geldi" yorumuyla paylaştı.
EN ESKİLER ONLAR
12 ayrı sezonda aralıksız bordomavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran Onur'un gitmesi ile zirve değişti. 2015-16'da A takıma alınan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler konumuna geldi.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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