Büyük kaptan – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Büyük kaptan

Büyük kaptan

Bordo-mavililerin genç yıldızı , 'deki liseler arası grup şampiyonasında mutlu sona ulaşan eski okulu 'ni ziyaret etti.

Bordo-mavililerin genç yıldızı , 'deki liseler arası grup şampiyonasında mutlu sona ulaşan eski okulu 'ni ziyaret etti. Antrenör Adem Cebeci, Yusuf'un ziyaretini, "Büyük kaptan Yusuf Yazıcı öğrencimiz Buğra Yiğitçelik'in isteğini kırmayıp kamp dönüşü okulumuza geldi" yorumuyla paylaştı.

EN ESKİLER ONLAR
12 ayrı sezonda aralıksız bordomavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran Onur'un gitmesi ile zirve değişti. 2015-16'da A takıma alınan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler konumuna geldi.

  1. 16.1.2019
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