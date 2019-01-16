Bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Artvin'deki liseler arası futbol grup şampiyonasında mutlu sona ulaşan eski okulu Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Antrenör Adem Cebeci, Yusuf'un ziyaretini, "Büyük kaptan Yusuf Yazıcı öğrencimiz Buğra Yiğitçelik'in isteğini kırmayıp kamp dönüşü okulumuza geldi" yorumuyla paylaştı.



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12 ayrı sezonda aralıksız bordomavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran Onur'un gitmesi ile zirve değişti. 2015-16'da A takıma alınan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler konumuna geldi.