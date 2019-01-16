Burası benim evim
Sezon başında Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.
Sezon başında Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu. Ekuban, "Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karar. Kiralık olarak Trabzonspor'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kalmayı hedefliyorum" dedi.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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