Burası benim evim

Sezon başında Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu. Ekuban, "Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karar. Kiralık olarak Trabzonspor'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kalmayı hedefliyorum" dedi.