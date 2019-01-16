Burası benim evim – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Burası benim evim

Burası benim evim

Sezon başında 'dan kiralanan , performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.

Sezon başında 'dan kiralanan , performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu. Ekuban, "Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karar. Kiralık olarak 'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kalmayı hedefliyorum" dedi.

  1. 16.1.2019
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