Yasak gençleri vurur
Fırtına'nın 1461 Trabzon'dan Antalya kampına götürdüğü Bahadır Han Güngördü (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), Serkan Asan (sağ bek), Burak Temur (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun (sol bek) FIFA'nın transfer yasağına takılabilir.
Fırtına'nın 1461 Trabzon'dan Antalya kampına götürdüğü Bahadır Han Güngördü (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), Serkan Asan (sağ bek), Burak Temur (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun (sol bek) FIFA'nın transfer yasağına takılabilir. FIFA'nın pilot takım olmasına rağmen 1461 Trabzon'u farklı bir kulüp statüsünde kabul etmesi nedeniyle genç oyuncuların A takıma yükselmesinin yasağın devam etmesi durumunda imkansız olduğu belirtildi.
4 GENÇ OYUNCU DAHA
Altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan devre arası kampına denemek için götürülen 10 oyuncuya 4 isim daha eklendi. U21'den orta saha oyuncuları Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur, Behlül Aydın'ın teknik direktör Ünal Karaman tarafından A takımla antrenmanlara alınacağı ve performanslarına göre kalıp kalmayacağına karar verileceği ifade edildi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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