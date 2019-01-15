Yasak gençleri vurur – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Yasak gençleri vurur

Yasak gençleri vurur

Fırtına'nın 1461 'dan götürdüğü (kaleci), (stoper), (sağ bek), (forvet), (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen (sol bek) 'nın yasağına takılabilir.

Fırtına'nın 1461 'dan götürdüğü (kaleci), (stoper), (sağ bek), (forvet), (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen (sol bek) 'nın yasağına takılabilir. FIFA'nın pilot takım olmasına rağmen 'u farklı bir kulüp statüsünde kabul etmesi nedeniyle genç oyuncuların A takıma yükselmesinin yasağın devam etmesi durumunda imkansız olduğu belirtildi.

4 GENÇ OYUNCU DAHA
Altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan devre arası kampına denemek için götürülen 10 oyuncuya 4 isim daha eklendi. U21'den orta saha oyuncuları Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur, Behlül Aydın'ın teknik direktör tarafından A takımla antrenmanlara alınacağı ve performanslarına göre kalıp kalmayacağına karar verileceği ifade edildi.

  1. 15.1.2019
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