Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.
- 15.1.2019 18:10
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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