Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçına hazır
15 Ocak 2019, Salı
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maçına hazır

Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçına hazır

, 'nda yarın sahasında ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.

  1. 15.1.2019 18:10
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