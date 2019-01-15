Taktik idman yapıldı

Fırtına, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün 15.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldığı dile getirildi.

KAPILAR KAPALI

Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor ile oynanacak kupa maçına kadar tüm antrenmanları basına kapattı. Bu sürede altyapıdan gelen yeni oyuncular ile mevcut kadronun uyumunu sağlamaya çalışacak olan Karaman, taktik çalışmalara ağırlık verecek.