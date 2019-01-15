Taktik idman yapıldı – Fotomaç – 15 Ocak 2019
15 Ocak 2019, Salı
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Taktik idman yapıldı

Taktik idman yapıldı

Fırtına, maçı hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün 15.30'da yaptığı antrenmanla başladı.

Fırtına, maçı hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün 15.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldığı dile getirildi.

KAPILAR KAPALI
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor ile oynanacak kupa maçına kadar tüm antrenmanları basına kapattı. Bu sürede altyapıdan gelen yeni oyuncular ile mevcut kadronun uyumunu sağlamaya çalışacak olan Karaman, taktik çalışmalara ağırlık verecek.

  1. 15.1.2019
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