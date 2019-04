Lidere gözdağı

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Türkiye Kupası'nda Balıkesir ve ligdeki Başakşehir maçlarını kazanacaklarını söyledi. Kupada turu geçmeyi, Başakşehir'den de 3 puan almayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Balıkesir iyi takım ama biz turu geçeriz. Ligde de bütün maçları 3 puan olarak düşünüyoruz. Başakşehir sınavı da bunlardan biri. Gülen taraf olmak istiyoruz. Her 3 puan mühim ama hemen önümüzde lider olan Başakşehir karşılaşması çok daha önemli" dedi.



6 PUANLIK FARK KAPANACAK

Şahin şöyle devam etti: "Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Bu kritik dönemlerin ardından rahata ereceğiz. Biz kendimize güvenirsek, el ele verirsek her zorluğu aşarız. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım. Her an bizim yanımızda dursunlar ve desteklerini hissettirsinler. Bu bizim için çok önemli."



2 İYİ 1 KÖTÜ HABER

Haluk Şahin, sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek" diye konuştu.



ONUR'A VEDA TÖRENİ

Şahin, sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesini yorumladı. Bordomavili yönetici, "Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadesini kullandı.



FIRSAT KAÇMASIN | NECMİ PEREKLİ

Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor, ilk devre sonunda yakaladığı ivme herkesi umutlandırdı. İkinci yarının ilk maçında lider Başakşehir'le oynamak da önemli bir fırsattır. Ev sahibi olmak ayrıca bir avantaj. Alınacak üç puan şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılmasına sebep olacaktır. Eldeki altyapı sporcularından da gerekli verimi alması halinde Fırtına hem şampiyonluk adayları arasındaki yerini sağlamlaştıracak hem de gelecek yılların kadrosu kurmuş olacak. Bir taşla iki kuş vuralacak.