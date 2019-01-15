Karaman’dan veto – Fotomaç – 15 Ocak 2019
15 Ocak 2019, Salı
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Karaman’dan veto

Karaman’dan veto

Burak ve Onur'dan sonra bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen , kalmak yönünde mesaj verirken, yönetim bu konuda gerek yasağı gerekse de sergilediği pozitif tavrı nedeniyle 'affedilmesini' gündeme almıştı.

Burak ve Onur'dan sonra bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen , kalmak yönünde mesaj verirken, yönetim bu konuda gerek yasağı gerekse de sergilediği pozitif tavrı nedeniyle 'affedilmesini' gündeme almıştı. Ancak "Olcay dönmesin" diye karşı çıktı.

  1. 15.1.2019
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