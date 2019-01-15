Karaman’dan veto
Burak ve Onur'dan sonra kadro dışı bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen Olcay Şahan, kalmak yönünde mesaj verirken, yönetim bu konuda gerek transfer yasağı gerekse de sergilediği pozitif tavrı nedeniyle 'affedilmesini' gündeme almıştı.
Burak ve Onur'dan sonra kadro dışı bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen Olcay Şahan, kalmak yönünde mesaj verirken, yönetim bu konuda gerek transfer yasağı gerekse de sergilediği pozitif tavrı nedeniyle 'affedilmesini' gündeme almıştı. Ancak Ünal Karaman "Olcay dönmesin" diye karşı çıktı.
- 15.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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