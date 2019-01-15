Jaja’dan rekor – Fotomaç – 15 Ocak 2019
15 Ocak 2019, Salı
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Jaja’dan rekor

Jaja’dan rekor

2010-11 yılında 'da forma giyen unutulmaz oyuncu , 'a veda etti.

2010-11 yılında 'da forma giyen unutulmaz oyuncu , 'a veda etti. Amatör kariyeri ile birlikte tam 18 takım değiştiren Jaja 19. kulübü ile anlaşmak için gün sayıyor. 32 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da 31 maçta 14 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

  1. 15.1.2019
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