Jaja’dan rekor
2010-11 yılında Trabzonspor'da forma giyen unutulmaz oyuncu Jaja Coelho, SCG Muangthong'a veda etti.
2010-11 yılında Trabzonspor'da forma giyen unutulmaz oyuncu Jaja Coelho, SCG Muangthong'a veda etti. Amatör kariyeri ile birlikte tam 18 takım değiştiren Jaja 19. kulübü ile anlaşmak için gün sayıyor. 32 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da 31 maçta 14 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
- 15.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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