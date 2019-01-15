Dolmuşla 1.5 saat

Antalya kampında denenen 1461 Trabzon'un sağ beki Serkan Asan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki savunmacı "Kaybedecek bir şeyim yok ama kazanacak çok şeyim var. Ben idmana gidebilmek için yarım saat yürüyor, ardından 1 saat dolmuşla yolculuk yapıyorum" dedi.