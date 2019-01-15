Dolmuşla 1.5 saat – Fotomaç – 15 Ocak 2019
15 Ocak 2019, Salı
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Dolmuşla 1.5 saat

Dolmuşla 1.5 saat

denenen 1461 'un sağ beki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

denenen 1461 'un sağ beki dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki savunmacı "Kaybedecek bir şeyim yok ama kazanacak çok şeyim var. Ben idmana gidebilmek için yarım saat yürüyor, ardından 1 saat dolmuşla yolculuk yapıyorum" dedi.

  1. 15.1.2019
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