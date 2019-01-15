Deklanşöre bu kez başkan Çavuşoğlu bastı
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker'in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.
İmza töreninden hemen sonra devam eden fotoğraf çekimlerinin ardından Coulker ile gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkan Çavuşoğlu, "Hep siz bizi çekecek değilsiniz ya, verin fotoğraf makinesini, bu sefer de ben sizi çekeyim" diyerek deklanşöre ardı ardına bastı. Neşeli anların yaşandığı o dakikalarda espriler de havada uçuştu. Başkan Çavuşoğlu, "Kendi profesyonel makinem olduğu için fotoğraf çekmeye çok da yabancı değilim" dedi.
- 15.1.2019 18:55
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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