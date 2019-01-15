Deklanşöre bu kez başkan Çavuşoğlu bastı
15 Ocak 2019, Salı
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Deklanşöre bu kez başkan bastı

Deklanşöre bu kez başkan Çavuşoğlu bastı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan , bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker'in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

İmza töreninden hemen sonra devam eden fotoğraf çekimlerinin ardından Coulker ile gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkan , "Hep siz bizi çekecek değilsiniz ya, verin fotoğraf makinesini, bu sefer de ben sizi çekeyim" diyerek deklanşöre ardı ardına bastı. Neşeli anların yaşandığı o dakikalarda espriler de havada uçuştu. Başkan Çavuşoğlu, "Kendi profesyonel makinem olduğu için fotoğraf çekmeye çok da yabancı değilim" dedi.

  1. 15.1.2019 18:55
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