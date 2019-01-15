Balıkesir maçı 5 TL – Fotomaç – 15 Ocak 2019
15 Ocak 2019, Salı
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maçı 5

Balıkesir maçı 5 TL

Bordo-mavili takımın 'nda ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili takımın 'nda ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Yarın saat 20.30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: : 50 , VIP Silver: 25 TL, 1. Kategori 10 TL, 2. Kategori 5 TL, 3. Kategori 5 TL ve misafir takım 5 TL.

BAŞAKŞEHİR 35 TL
'in 18. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Pazar günü 19.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları: Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL, Misafir: 45 TL.

TARAFTAR KATLANDI
Taraftar, bu sezon takımını başarıya itiyor. Geçen sezon ortalama 20 bin 138 seyirciye oynayan bordo-mavili takımda bu rakam yüzde 35 oranında arttı. Fırtına bu sezon 27 bin 486 ortalama tutturdu. Takımın iyi yolda olması taraftarı da Şenol Güneş Stadı'na çekti.

  1. 15.1.2019
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