Yunus göze girdi – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Yunus göze girdi

Yunus göze girdi

Bordo-mavililer ile kampa giden 21 yaşındaki stoper , gösterdiği performans ile teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bordo-mavililer ile kampa giden 21 yaşındaki stoper , gösterdiği performans ile teknik heyetin yüzünü güldürdü. Den Haag maçında kritik hamleler yapan Yunus, idmanlarda da göze girdi.

  1. 14.1.2019
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