Önceki dönemlerde 'yıldız' transferlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına, bu sezon yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Futbol takımı kadrosunda büyük değişim yaşandı. Takım bütçesini düşürmek isteyen yönetim, sezon başında Uğur Demirok, Durica, Hubocan, Okay Yokuşlu, Bero, Aytaç Kara, Castillo, Shaidaev ve N'Doye ile yollarını ayırdı. Bu 9 ismin bonservisinden toplamda 9.9 milyon euro (63 milyon TL) kasasına koyan Fırtına, 8.7 milyon euro'luk (54.8 milyon TL) bir maaş yükünden de kurtuldu.



GİDERLER İYİCE AZALTILDI

Devre arasında da yılda 26 milyon 600 bin TL kazanan Burak Yılmaz, 13 milyon 700 bin TL ödenen Onur Kıvrak, 4.4 milyon TL alan Esteban ve 1 milyon 350 bin TL verilen Mustafa Akbaş ile yollarını ayıran, 13 milyon 700 bin TL ödenen Kucka'yı da Parma'ya satmak üzere olan bordo-mavililer, oyuncu giderlerinden 59.7 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Maaş yükünü 19 milyon euro'dan 10 milyon euro seviyesine çeken yönetim, ayrıca Burak'tan 2 milyon TL ve Kucka'dan da 3 milyon euro (18.9 milyon TL) alacak. Bu hamle ile gelir-gider dengesi kuruldu.



UYGUN İSİMLER ALINDI

Teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncu izleme ekibinin raporları doğrultusunda Trabzonspor, sezon başında kadrosunu Hosseini, Toure, Zeki Yavru, Amiri, Nwakaeme ve Ekuban ile güçlendirdi. Fırtına'nın kasasından bu isimler için toplamda 2.1 milyon euro (13.2 milyon TL) çıktı. Karadeniz ekibi yeni transferlerine de bu sezon toplamda 3.2 milyon euro (20.6 milyon TL) maaş ödeyecek.