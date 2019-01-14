Trabzonspor'dan tarihi operasyon! – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan tarihi operasyon!

Trabzonspor'dan tarihi operasyon!

Yönetim, sezon başı ve devre arasında gönderdiği 14 futbolcudan yaklaşık 198 milyon ’lik bir kâr elde etti. Yıldız isimler gelmedi ve artık ayağını yorganına göre uzatıyor.

Önceki dönemlerde 'yıldız' transferlerle kadrosunu güçlendiren , bu sezon yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. takımı kadrosunda büyük değişim yaşandı. Takım bütçesini düşürmek isteyen yönetim, sezon başında Uğur Demirok, Durica, Hubocan, Okay Yokuşlu, Bero, , Castillo, Shaidaev ve N'Doye ile yollarını ayırdı. Bu 9 ismin bonservisinden toplamda 9.9 milyon euro (63 milyon ) kasasına koyan Fırtına, 8.7 milyon euro'luk (54.8 milyon TL) bir maaş yükünden de kurtuldu.

GİDERLER İYİCE AZALTILDI
Devre arasında da yılda 26 milyon 600 bin TL kazanan , 13 milyon 700 bin TL ödenen , 4.4 milyon TL alan Esteban ve 1 milyon 350 bin TL verilen ile yollarını ayıran, 13 milyon 700 bin TL ödenen Kucka'yı da Parma'ya satmak üzere olan bordo-mavililer, oyuncu giderlerinden 59.7 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Maaş yükünü 19 milyon euro'dan 10 milyon euro seviyesine çeken yönetim, ayrıca Burak'tan 2 milyon TL ve Kucka'dan da 3 milyon euro (18.9 milyon TL) alacak. Bu hamle ile gelir-gider dengesi kuruldu.

UYGUN İSİMLER ALINDI
Teknik direktör ve oyuncu izleme ekibinin raporları doğrultusunda , sezon başında kadrosunu Hosseini, Toure, , Amiri, Nwakaeme ve Ekuban ile güçlendirdi. Fırtına'nın kasasından bu isimler için toplamda 2.1 milyon euro (13.2 milyon TL) çıktı. ekibi yeni transferlerine de bu sezon toplamda 3.2 milyon euro (20.6 milyon TL) maaş ödeyecek.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan tarihi operasyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN