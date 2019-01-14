Trabzonspor'dan tarihi operasyon!
Yönetim, sezon başı ve devre arasında gönderdiği 14 futbolcudan yaklaşık 198 milyon TL’lik bir kâr elde etti. Yıldız isimler gelmedi ve artık Fırtına ayağını yorganına göre uzatıyor.
Önceki dönemlerde 'yıldız' transferlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına, bu sezon yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Futbol takımı kadrosunda büyük değişim yaşandı. Takım bütçesini düşürmek isteyen yönetim, sezon başında Uğur Demirok, Durica, Hubocan, Okay Yokuşlu, Bero, Aytaç Kara, Castillo, Shaidaev ve N'Doye ile yollarını ayırdı. Bu 9 ismin bonservisinden toplamda 9.9 milyon euro (63 milyon TL) kasasına koyan Fırtına, 8.7 milyon euro'luk (54.8 milyon TL) bir maaş yükünden de kurtuldu.
GİDERLER İYİCE AZALTILDI
Devre arasında da yılda 26 milyon 600 bin TL kazanan Burak Yılmaz, 13 milyon 700 bin TL ödenen Onur Kıvrak, 4.4 milyon TL alan Esteban ve 1 milyon 350 bin TL verilen Mustafa Akbaş ile yollarını ayıran, 13 milyon 700 bin TL ödenen Kucka'yı da Parma'ya satmak üzere olan bordo-mavililer, oyuncu giderlerinden 59.7 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Maaş yükünü 19 milyon euro'dan 10 milyon euro seviyesine çeken yönetim, ayrıca Burak'tan 2 milyon TL ve Kucka'dan da 3 milyon euro (18.9 milyon TL) alacak. Bu hamle ile gelir-gider dengesi kuruldu.
UYGUN İSİMLER ALINDI
Teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncu izleme ekibinin raporları doğrultusunda Trabzonspor, sezon başında kadrosunu Hosseini, Toure, Zeki Yavru, Amiri, Nwakaeme ve Ekuban ile güçlendirdi. Fırtına'nın kasasından bu isimler için toplamda 2.1 milyon euro (13.2 milyon TL) çıktı. Karadeniz ekibi yeni transferlerine de bu sezon toplamda 3.2 milyon euro (20.6 milyon TL) maaş ödeyecek.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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