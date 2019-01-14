Toure tedirginliği
Sakatlığı nedeniyle Antalya kampında takımdan ayrı çalışan Toure son yapılan topla çalışma sırasında ayağında ağrı hissetti.
Sakatlığı nedeniyle Antalya kampında takımdan ayrı çalışan Toure son yapılan topla çalışma sırasında ayağında ağrı hissetti. Bu gelişme sağlık ekibini üzerken, 29 yaşındaki stoperin Başakşehir maçına yetişebileceği dile getiriliyor.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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