Toure tedirginliği – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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tedirginliği

Toure tedirginliği

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan son yapılan topla çalışma sırasında ayağında hissetti.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan son yapılan topla çalışma sırasında ayağında hissetti. Bu gelişme sağlık ekibini üzerken, 29 yaşındaki stoperin maçına yetişebileceği dile getiriliyor.

  1. 14.1.2019
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