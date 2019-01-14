Ibanez kalıyor
Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi.
Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için Ünal Karaman'ın kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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