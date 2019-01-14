Ibanez kalıyor – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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kalıyor

Ibanez kalıyor

Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden 'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi.

Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden 'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için 'ın kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

  1. 14.1.2019
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