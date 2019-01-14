Ibanez kalıyor

Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için Ünal Karaman'ın kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.