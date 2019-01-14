Futbolu bıraktım – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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bıraktım

Futbolu bıraktım

Fırtına'dan ayrılan , 'nın teklifine olumsuz cevap verdi.

Fırtına'dan ayrılan , 'nın teklifine olumsuz cevap verdi. Onur'un kendisni arayan teknik direktör 'ye, "Başka takımda oynamam. bıraktım" dediği belirtildi.

  1. 14.1.2019
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