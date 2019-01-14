40 milyon TL aranıyor

Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasının önünü tıkayan dosyalar "Pes" dedirtiyor. Mas'ın geciktirilen bonservis bedelinden Teixeria'ya kadar birçok kritik ödeme dosyası bulunan bordo-mavililerin, ekonomik kriz nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Transfer yasağını kaldırmak ve biriken alacaklı dosyaların tamamını temizlemek için 40 milyon TL'ye yakın bir paraya ihtiyacı olan bordo-mavililer, kaynak bulunması halinde ise öncelikli olarak aciliyeti bulunan dosyaları çözüme kavuşturmak istiyor. Suk, Hubocan, Okay, Durica, Rıza Çalımbay da alacaklarını bekleyen isimler arasında.



GÖZLER FIFA'DA

FIFA tarafından transfer yasağı kısıtlaması getirilen ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA'ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan Trabzonspor, buradan çıkacak olan karara odaklandı. Bugün açıklanması beklenen karara göre bordo-mavili yönetim iç ve dış transferde çalışmalarına yön verecek.



SÜREKLİ DOSYA GELİYOR

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan "FIFA ile görüşmeler devam ediyor" dedi. Doğan, "Diğer dosyalar da araya girince 'Bunlar niye kapanmadı? sorunları çözün' diyor. Ödemeleri yaptık. En son 2.6 milyon euro Kucka ile Sosa için Milan'a verdik. Diğerleri için oyuncuların hepsine taksitlendirme yaptık. Ancak tam 'ödemeleri yaptık' diyoruz yenileri geliyor. En son Suk'un dosyası geldi. Bu oyuncular 1 lira verilmeden nasıl alınmış anlamak zor" ifadesini kullandı.