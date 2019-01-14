40 milyon TL aranıyor
FIFA’da 18 dosyası bulunan Trabzonspor, 40 milyon TL ödeyip bunları çözmek istiyor. Suk, Hubocan, Okay, Durica, Çalımbay para bekliyor.
Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasının önünü tıkayan dosyalar "Pes" dedirtiyor. Mas'ın geciktirilen bonservis bedelinden Teixeria'ya kadar birçok kritik ödeme dosyası bulunan bordo-mavililerin, ekonomik kriz nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Transfer yasağını kaldırmak ve biriken alacaklı dosyaların tamamını temizlemek için 40 milyon TL'ye yakın bir paraya ihtiyacı olan bordo-mavililer, kaynak bulunması halinde ise öncelikli olarak aciliyeti bulunan dosyaları çözüme kavuşturmak istiyor. Suk, Hubocan, Okay, Durica, Rıza Çalımbay da alacaklarını bekleyen isimler arasında.
GÖZLER FIFA'DA
FIFA tarafından transfer yasağı kısıtlaması getirilen ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA'ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan Trabzonspor, buradan çıkacak olan karara odaklandı. Bugün açıklanması beklenen karara göre bordo-mavili yönetim iç ve dış transferde çalışmalarına yön verecek.
SÜREKLİ DOSYA GELİYOR
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan "FIFA ile görüşmeler devam ediyor" dedi. Doğan, "Diğer dosyalar da araya girince 'Bunlar niye kapanmadı? sorunları çözün' diyor. Ödemeleri yaptık. En son 2.6 milyon euro Kucka ile Sosa için Milan'a verdik. Diğerleri için oyuncuların hepsine taksitlendirme yaptık. Ancak tam 'ödemeleri yaptık' diyoruz yenileri geliyor. En son Suk'un dosyası geldi. Bu oyuncular 1 lira verilmeden nasıl alınmış anlamak zor" ifadesini kullandı.
- 14.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
40 milyon TL aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.