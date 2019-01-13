Yerel basında taraftarlara "Sizce Liverpool, Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeli mi?" diye soruldu. Ankete katılan Liverpool taraftarının yüzde 86'sı 19 yaşındaki oyuncunun gelmesi için "Evet" şıkkını işaretledi. Abdülkadir'i istemeyenlerin oranı sadece yüzde 14'te kaldı.

KUCKA ARTIK PARMA'DA



İtalyan ekibi uzun süredir Juraj Kucka ile ilgileniyordu. 2.2 milyon euro aldığı için Trabzonspor da göndermek istiyordu. İki kulüp masaya oturdu ve anlaşma sağladı. İtalyan basını Kucka'nın birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçip Parma ile resmi sözleşme imzalayacağını duyurdu.



TÜM TAKIMLA VEDALAŞTI



Juraj Kucka'nın Parma'ya transferinin detayları ortaya çıktı. Trabzonspor'un 3 milyon euro bonservis alacağı belirtildi. Kucka 500 bin euro alacağı ile 1.5 milyon euro'luk imaj parasını bıraktı. Böylece Fırtına 5 milyon euro avantajlı duruma geçti. Kucka takım arkadaşlarıyla vedalaştı.



SON İDMAN HAVUZDA



Bordo-mavililerin Antalya kampı dün sona erdi. Trabzonsporlu oyuncular denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından havuza giren futbolcular burada antrenmanlarını sürdürdü. Havuzdaki oyunlarda kazanan takım büyük sevinç yaşadı. Hugo Rodallega havuza akrobatik takla atarak girdi.



KARAMAN TEMKİNLİ



Ünal Karaman 2. yarı öncesi beklentilerin yükseltilmesine tepki gösterdi. Başarılı çalıştırıcı "Maç maç gideceğiz ama emin adımlarla yol alacağız. Kamp çok verimli geçti. Şu an ligde Başakşehir ile oynayacağımız maçı değil kupadaki Balıkesir sınavını düşünüyoruz" dedi.



FIFA KARARI BEKLENİYOR



Finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan transfer yasağıyla ilgili bilgi paylaştı. Doğan "Şu an somut bir şey söylemek zor. FIFA'da 18 dosyamız var. Uzun görüşmeler yaptık, kararı bekliyoruz. İşler istediğimiz gibi gelişirse transfer yapacağız. Bu hafta belli olur" dedi.