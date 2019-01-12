Üçlü paket

Trabzonspor, transfer yasağının kalkma ihtimaline karşın gurbetçi oyuncular Berkay Özcan (orta saha- 20) ve Yusuf Sarı (kanat-20) ile Porto'dan Awaziem (stoper-22) ile temaslarını sürdürüyor. Üç oyuncu da transfer yasağı kararının netleşmesinin ardından resmen masaya oturmak istiyor. Üç ismi satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlayan yönetim, 22 yaşındaki savunmacı Awaziem ve Porto ile anlaştı. Yasak kalktığı an imzalar atılabilir. Stuttgart forması giyen Berkay ile bonservisi Marsilya'da bulunan Yusuf için de temaslar sürüyor. Berkay'ın menajeri Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı. Clermont Auvergne'te kiralık olan Yusuf ve Berkay için milli takımlardaki teknik direktörlerinden olumlu referanslar alındı.