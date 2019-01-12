Üçlü paket
Trabzonspor'da Berkay, Yusuf Sarı ve Awaziem, yasağın kalkmasını bekliyor.
Trabzonspor, transfer yasağının kalkma ihtimaline karşın gurbetçi oyuncular Berkay Özcan (orta saha- 20) ve Yusuf Sarı (kanat-20) ile Porto'dan Awaziem (stoper-22) ile temaslarını sürdürüyor. Üç oyuncu da transfer yasağı kararının netleşmesinin ardından resmen masaya oturmak istiyor. Üç ismi satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlayan yönetim, 22 yaşındaki savunmacı Awaziem ve Porto ile anlaştı. Yasak kalktığı an imzalar atılabilir. Stuttgart forması giyen Berkay ile bonservisi Marsilya'da bulunan Yusuf için de temaslar sürüyor. Berkay'ın menajeri Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı. Clermont Auvergne'te kiralık olan Yusuf ve Berkay için milli takımlardaki teknik direktörlerinden olumlu referanslar alındı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Üçlü paket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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