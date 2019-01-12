Toure yetişiyor – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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yetişiyor

Toure yetişiyor
Sakatlıkları nedeniyle kampında takımla çalışma şansı bulamayan 'nin ikinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Ancak 'nın yoğun bir tedavi programına ve kendi arzusuyla yaptığı çalışmalara rağmen Başakşehir karşılaşmasında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Sosa'nın forma giymek için büyük bir özveri gösterdiği de öğrenildi.
  1. 12.1.2019
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