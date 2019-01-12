Stoper Novak – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Stoper Novak

Stoper Novak
, sakat ve milli oyuncuların yokluğunda takım içerisinde alternatif arayışlarına girdi. Özellikle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sorun yaşamak istemeyen Karaman, sol bek Novak'ı MTK sınavında stoperde denerken, Yusuf Yazıcı'yı merkez orta sahada, Ekuban'ı ise on numara bölgesinde görevlendirdi.
  1. 12.1.2019
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