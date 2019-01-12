Şampiyonluğu hak ediyoruz – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Şampiyonluğu hak ediyoruz

Şampiyonluğu hak ediyoruz
Kaleci antrenörü Metin 'tan önemli mesajlar... Aktaş, bordo-mavili takımı hep birlikte ayağı kaldıracaklarını özellikle vurgulayarak, "5 parmağın 5'i bir değil ama bir araya geldiğinde bir el yapıyor. Şehrimiz birlik olup şampiyonluk yaşamayı hak ediyor. İnşallah da bunu başaracağız" dedi.
  1. 12.1.2019
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