Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Onur Kıvrak, Beyaz TV'ye verdiği röportajda; "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullandı.