Onur Kıvrak'tan flaş karar!
Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbolu bıraktığını açıkladı.
Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Onur Kıvrak, Beyaz TV'ye verdiği röportajda; "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullandı.
- 12.1.2019 23:47
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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