Olcay direniyor – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Olcay direniyor

Olcay direniyor
'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan , yönetimin sözleşme fesih teklifini bir kez daha reddetti. 'da tek başına idman yapan Olcay, yakın çevresine, "Boşa düşersem bu saatten sonra beni kim alır? Burada kalacağım ve yeniden takıma girmek için çabalayacağım" demişti. Fırtına ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olcay, yıllık 1 milyon 700 bin euro alıyor.
  1. 12.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olcay direniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN