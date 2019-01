Nazar boncuğu

Belek'te ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 yenen Trabzonspor, dün ise Macaristan temsilcisi Macaristan ekibi MTK Budapeşte'ye 2-0 mağlup oldu. Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan karşılaşmada Macaristan takımına galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Pereira kendi kalesine attı.



YİNE TAM DESTEK

Karadeniz ekibin taraftarları ADO Den Haag ile oynanan hazırlık maçında olduğu gibi MTK Budapeşte karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 kadar taraftar maç boyunca takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, futbolcu ve teknik heyetle de fotoğraf çekilme şansı buldular. Ancak gelen mağlubiyetle moralleri biraz da olsa bozuldu.



KAMP BİTİYOR

Antalya kampı bugün bitiyor. 3 Ocak'ta Antalya'da toplanan bordo-mavililer, 9 günlük çalışmanın ardından bu sabah yapacağı idman ile kampı noktalayacak. Saat 17.50'de Trabzon'a gidecek takım 1 gün izin yapacak.

NASIL OYNADILAR?



ABDÜLKADİR ÖMÜR

İlk yarıda girilen her pozisyonda vardı. Sağ kanatta arı gibi çalıştı, şut çekti, pas attı ancak sonucu değiştiremedi. Takımın en büyük silahlarından biri



FİLİP NOVAK

Eski takımında üçlü savunmanın solunda oynamasına karşın Trabzon'da ilk kez direkt stoper oynadı. Görevi için çalışsa da sol bekteki verimliğinden çok uzaktı.



KAMİL AHMET

Esas mevkisi sağ bek ama orta sahada denendi. Kamil Ahmet Çörekçi, her pozisyonun içerisinde olmaya çalıştı. Kamil, ikinci yarı daha fazla süre alabilir.



RODALLEGA

İki hazırlık maçında da verimli değildi. Takım arkadaşlarına yardımcı olmak için çabalasa da gol yollarında aynı üretkenliği sağlayamadı. Budapeşte sınavında da net bir pozisyonu yoktu.



SAVUNMA VE ORTA SAHA ŞART

Fırtına, ikinci yarı öncesi MTK karşılaşmasıyla bir erken uyarı aldı. Kadro derinliği fazla olmadığı için takım içerisinden alternatifler oluşturmaya çalışan Ünal Karaman, yine pas trafiğini kontrol eden ve savaşan bir takım yönetti dışarıdan. Ancak hem kampın yorgunluğu hem de tecrübesiz oyuncuların fazlalığı nedeniyle alınan bu sonuç sadece bir iş kazası olarak görülmeli. Ama şu bir gerçek ki, takımın özellikle savunmaya ve orta sahaya kesinlikle takviye ihtiyacı var ve bu çok net bir şekilde ortada.



Mini yorum Yunus Emre SEL



NWAKAEME SAKATLANDI

Maçın 44. dakikasında Trabzonsporlu Nwakaeme kasığından yaşadığı sakatlığın ardından devam edemedi. Kenara alınan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun durumu MR sonrası netleşecek.



PSV'DEN YAKIN TAKİP

Bordo mavililerin MTK ile oynadığı hazırlık maçına menajerler ve socut ekipleri yoğun ilgi gösterdi. Özellikle PSV Eindhoven'ın scout ekibinin bol bol not tutması dikkat çekti.