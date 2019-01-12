Kaleci ortalaması 20 – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Kaleci ortalaması 20

Kaleci ortalaması 20
kampında yer alan 4 kaleci Çakır, Han Güngördü, Muzaffer Cem ve Akbulut'un yaş ortalaması 20... 22 yaşındaki Uğurcan ile Bahadır kalenin en yaşlı isimleri olurken; Kablan 19, Arda ise 18 yaşında. Kaleci antrenörü Metin Aktaş, genç file bekçileri ile yakından ilgileniyor.
  1. 12.1.2019
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