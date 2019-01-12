Fırtına gençleşti – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fırtına gençleşti

Fırtına gençleşti

Burak'ı 'a gönderen, , , Esteban ve Onur'un sözleşmesini fesheden 'da Olcay da kamp kadrosuna alınmamıştı. Hosseini ile Amiri de Asya Kupası nedeniyle milli takımlara giderken, yaş ortalaması iyice düştü. Bordo-mavili takımın yaş ortalaması 26'dan 22.5'e geriledi.

  1. 12.1.2019
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