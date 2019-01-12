Fırtına gençleşti

Burak'ı Beşiktaş'a gönderen, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Esteban ve Onur'un sözleşmesini fesheden Trabzonspor'da Olcay da kamp kadrosuna alınmamıştı. Hosseini ile Amiri de Asya Kupası nedeniyle milli takımlara giderken, yaş ortalaması iyice düştü. Bordo-mavili takımın yaş ortalaması 26'dan 22.5'e geriledi.



