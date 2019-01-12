Fırtına gençleşti
Burak'ı Beşiktaş'a gönderen, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Esteban ve Onur'un sözleşmesini fesheden Trabzonspor'da Olcay da kamp kadrosuna alınmamıştı. Hosseini ile Amiri de Asya Kupası nedeniyle milli takımlara giderken, yaş ortalaması iyice düştü. Bordo-mavili takımın yaş ortalaması 26'dan 22.5'e geriledi.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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