Çıkışımız sürecek – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çıkışımız sürecek

Çıkışımız sürecek
Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen başarılı bir ilk yarı geçirdiğini ifade etti. 19 yaşındaki savunmacı, "İnşallah ikinci yarıda da hem takımın hem de ben çıkışımızı sürdürürüz. Kimse merak etmesin. kampında çok iyi ve yoğun çalıştık" dedi.
  1. 12.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çıkışımız sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN