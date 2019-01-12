Bizde transfer hiç bitmez – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Bizde hiç bitmez

Bizde transfer hiç bitmez
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, çalışmaları hakkında konuştu. Şahin, "Bizde transfer kesinlikle bitmez. Oyuncu izleme ekibimiz ve biz araştırma içerisindeyiz. Sakatlık ve ceza gibi durumlar nedeniyle kadromuzun geniş olması lazım. Tabii büyük transfer beklemek ise hayalcilik olur" ifadesini kullandı.
  1. 12.1.2019
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