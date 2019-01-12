BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olacağını söyledi. Trabzonspor ile ilgili uzun vadeli planlar yaptıklarını ve önceliklerinin ekonomik anlamda düzlüğe çıkmak olduğunu belirten Ağaoğlu, "Lisanslı ürün satışı tarihinde ilk defa rekor seviyeye ulaştık, en yüksek değerin iki katına çıktık. Seyirci ortalamamız 28 bin. Güzel bir ortalama. Takım futbol oynuyor mu, futbolcular gelecek vaadediyor mu, oyuncular takımı sahipleniyor mu? Burada en önemli olan buydu. 38 milyon euro'luk kadro var oynayamıyor, son 5 maçtır sahada olan kadronun değeri 11 milyon euro ve oynuyor" dedi.



BURADA MADEN VAR

Sportif başarıyı yakaladıktan sonra kadrodaki oyuncuların da Avrupa takımlarının daha çok dikkatini çekeceğine değinen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Altyapıdan çıkan bir futbolcunun 60-70-80 milyon euro'lara gitmesi zor. Çünkü senin liginin değeri belli. Ama ben hiçbir şekilde düşme riski olan bir takıma altyapıdan oyuncu göndermek istemem. Oyuncunun milliyeti Türk. Trabzonspor'un altyapısındaki ileriye dönük oyuncuyu üst düzey takımlara gönderdiğiniz zaman Avrupa futbolunda marka olur. Derler ki burada altyapı var, maden var, o zaman hem kulüp, hem de futbolcu değer kazanır" diye konuştu.



DAHA YÜZDE 50'DELER

Kadroda yer alan 2 genç futbolcu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren başkan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Yusuf ve Abdülkadir gerçek performanslarının, olmaları gereken yerlerin, gerçek güçlerinin bana göre daha yüzde 50'sine ulaşamadı. Bir kere oraya gelmeleri lazım, takımlarına olan borçları var, onu ödemeleri gerek. Bu iki futbolcu satılacaksa Türk futbolunun ve Trabzonspor'un marka yüzü olacak. İki kuruş fazla verecek diye sıradan takıma göndermem."



AMBARGO KOYARIZ

Başkan, "6-7 milyon euro'ya oyuncu alma devri bitti" dedi ve şöyle devam etti: "Biz bir politika uyguluyoruz. Bu politikanın 3 sene sonra ve sürdürebilir bir şekilde ülke futboluna ambargo koyacağının garantisini verebilirim. Dünya futbolunda dahi örnek olarak gösterilen bir takım olacak. Porto ve Benfica'ya bakın. 80-90 milyon euro para kazanan, fazla para ödemeyen ve ihtiyaç fazlası oyuncuları da güzel pazarlayan kulüpler. Trabzonspor da böyle olmalı."



Biz Yusuf ve Abdülkadir'e olan güvenimizden 5-0'lık Malatya yenilgisi sonrası sahaya genç Uğurcan ve Hüseyin ile sahaya çıktık. Herkes şunu söylüyor; bu nasıl cesaret? Bizim yaptığımız cesaret değil, risk almadık, oyuncularımıza gençlerimize güvendik, onlara inandık. O cesaret değildi, o kararı almak yürek ister mi? Hayır. O kararı almak beyin ister, onu görüyorsanız, onu algılıyorsanız" ifadesini kullandı.