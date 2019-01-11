Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu

Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan hazırlık maçında Macaristan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.



Bordo mavili takım bu maçla birlikte Antalya kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın Trabzon'a dönecek.