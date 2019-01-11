Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu
11 Ocak 2019, Cuma
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hazırlık maçında mağlup oldu

Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu

Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını 'da sürdüren , kampın son hazırlık maçında 'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.

Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan hazırlık maçında temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.

Bordo mavili takım bu maçla birlikte kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın 'a dönecek.

  1. 11.1.2019 19:24
  2. Güncelleme: 11.1.2019 19:28
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