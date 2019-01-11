MTK ile oynuyorlar
Fırtına kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Macar ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak.
Fırtına kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Macar ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'ndeki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bordo-mavililer ilk sınavında Hollanda Ligi ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup etmişti.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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