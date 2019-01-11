MTK ile oynuyorlar – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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ile oynuyorlar

MTK ile oynuyorlar

Fırtına kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Macar ekibi Budapeşte ile karşılaşacak.

Fırtına kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Macar ekibi Budapeşte ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'ndeki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bordo-mavililer ilk sınavında ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup etmişti.

  1. 11.1.2019
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