Transfer için FIFA'dan gelecek cevabı bekleyen Trabzonspor, gurbetçi oyuncu Berkay Özcan'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü Stuttgart ile temas kuran yönetimin, ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Bordo-mavililer şartlarda anlaşırsa Berkay'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. On numara pozisyonunda görev yapan Özcan, 1.80 boyunda. Stuttgart formasıyla Bundesliga'da bu sezon 3 maçta şans bulan futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. 3 kez A Milli Takım'a çağrılan, 28 kez de alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı terleten Berkay için Milli Takımdan antrenörleri, "Oyunu iki yönlü oynayan, pozisyon alma becerisi iyi ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir oyuncu" övgüsünde bulundu.