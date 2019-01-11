Berkay Özcan'a kanca
Bundesliga’da Stuttgart forması giyen Berkay Özcan için ‘kiralama’ teklifinde bulunuldu.
Transfer için FIFA'dan gelecek cevabı bekleyen Trabzonspor, gurbetçi oyuncu Berkay Özcan'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü Stuttgart ile temas kuran yönetimin, ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Bordo-mavililer şartlarda anlaşırsa Berkay'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. On numara pozisyonunda görev yapan Özcan, 1.80 boyunda. Stuttgart formasıyla Bundesliga'da bu sezon 3 maçta şans bulan futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. 3 kez A Milli Takım'a çağrılan, 28 kez de alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı terleten Berkay için Milli Takımdan antrenörleri, "Oyunu iki yönlü oynayan, pozisyon alma becerisi iyi ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir oyuncu" övgüsünde bulundu.
- 11.1.2019
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
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neoplan adamsın
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