Berkay Özcan'a kanca – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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'a kanca

Berkay Özcan'a kanca

’da Stuttgart forması giyen için ‘kiralama’ teklifinde bulunuldu.

için 'dan gelecek cevabı bekleyen , gurbetçi oyuncu 'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü Stuttgart ile temas kuran yönetimin, ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Bordo-mavililer şartlarda anlaşırsa Berkay'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. On numara pozisyonunda görev yapan Özcan, 1.80 boyunda. Stuttgart formasıyla 'da bu sezon 3 maçta şans bulan futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. 3 kez A Milli Takım'a çağrılan, 28 kez de alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı terleten Berkay için antrenörleri, "Oyunu iki yönlü oynayan, pozisyon alma becerisi iyi ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir oyuncu" övgüsünde bulundu.

  1. 11.1.2019
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