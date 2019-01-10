Yusuf Yazıcı ve Pereira konuşuyor I CANLI

ASpor CANLI YAYIN



Yusuf Yazıcı: "Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Onazi'nin sakatlığı sonrası orta saha oynamaya başladım. Hocam nerede görev verirse orada oynayarak takımıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorum."



Pereira: "Sahaya çıktığımda ikinci aileme, yani takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum."



Yusuf Yazıcı: "Genç arkadaşlarımız adına hem yönetime hem de hocamıza teşekkür ediyorum. 19 genç arkadaşımız adına çok mutluyum. Gayretli ve istekliler... Eğer Avrupa'ya transfer olacaksam tüm taraftarların helalliğini alarak gitmek istiyorum."



Pereira: "Devre arası kampları gençler için her zaman fırsat olmuştur. Bu arkadaşlarımız için Yusuf ve Abdülkadir güzel bir örnek. Her antrenmanda daha iyiye gitmeye çalışmalılar. Hayatta amaçları ve hayalleri olmalı. Çok iyi yerlere geleceklerini görüyorum."



Yusuf Yazıcı: "Herkes futbolu fiziksel olarak görüyor. Ama psikolojik yanı da var. Zihinsel olarak baskıyı kaldırmak gerekiyor. Ben de psikolojik olarak destek alıyorum. Hayallerim var, kendimi geliştirerek en iyi seviyeye çıkmak istiyorum."