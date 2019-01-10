Yeni yıl yeni umut

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yeni yılın camia için yeni umut ve heyecanları beraberinde getirdiğini belirterek, "2018 yılı Trabzonspor için hiç durmadan çalıştığımız, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadığımız yorucu; fakat binbir emekle ektiğimiz tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene oldu. Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak" diye konuştu.