Sihirli dokunuş
Ünal Karaman, tüm sorunlara rağmen, sihirli dokunuşları ile takımı ikinci sıraya taşımayı bildi.
Ünal Karaman, Trabzonspor'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli hoca, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak, samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. Antalya kampında da tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinden gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.
İKİNCİ SIRADA
Ligin ilk 17 haftasında 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan, 4 kez de kaybeden Fırtına, ikinci sıraya çıktı.
SEVGİLİYE KAVUŞMA | NECMİ PEREKLİ
Trabzonspor o eski başarılı yıllarını arıyor. Her sezona da bu amaçla başlıyor. Ama bir türlü şampiyonluk denilen o sevgiliye kavuşamıyor. Şampiyonluk uzun yıllar içerisinde geçmişte kalan bir özlem duygusu haline geldi. İlk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, özlenen o sevgiliye kavuşmayı iyice kafasına koymuş olsa ki önce yönetim, ardından futbolcu kadrosunda yaptığı revizyon ve sadeleştirmelerle iyi bir hava yakaladı. 3 puanlık bu sistemde her an her şeyin kolayca değişebileceği gerçeği düşünülürse o sevgiliye kavuşmak zor olmasa gerek. Ne dersiniz?
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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