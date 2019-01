Sihirli dokunuş

Ünal Karaman, Trabzonspor'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli hoca, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak, samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. Antalya kampında da tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinden gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.



İKİNCİ SIRADA

Ligin ilk 17 haftasında 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan, 4 kez de kaybeden Fırtına, ikinci sıraya çıktı.



SEVGİLİYE KAVUŞMA | NECMİ PEREKLİ

Trabzonspor o eski başarılı yıllarını arıyor. Her sezona da bu amaçla başlıyor. Ama bir türlü şampiyonluk denilen o sevgiliye kavuşamıyor. Şampiyonluk uzun yıllar içerisinde geçmişte kalan bir özlem duygusu haline geldi. İlk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, özlenen o sevgiliye kavuşmayı iyice kafasına koymuş olsa ki önce yönetim, ardından futbolcu kadrosunda yaptığı revizyon ve sadeleştirmelerle iyi bir hava yakaladı. 3 puanlık bu sistemde her an her şeyin kolayca değişebileceği gerçeği düşünülürse o sevgiliye kavuşmak zor olmasa gerek. Ne dersiniz?