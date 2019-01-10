Rodallega dolandırıldı!
10 Ocak 2019, Perşembe
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Rodallega dolandırıldı!

Rodallega dolandırıldı!

'nın 2 milyon 500 bin lira parası sahte haciz oyunuyla alındı.

'nın 2 milyon 500 bin Euro parası sahte haciz oyunuyla alındı. Spor'un verdiği bilgiye göre Rodallega'nın parası sahte haciz oyunu ile futbolcunun elinden alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

İHA'nın verdiği bilgiye göre ise; Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki 'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA!

TRT'ye konuşan Rodallega'nın avukatı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Müvekkilim çok üzgün. Yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncuların da olduğu bilgisi var. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor."

  1. 10.1.2019 10:58
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