Rodallega dolandırıldı!
Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın 2 milyon 500 bin lira parası sahte haciz oyunuyla alındı.
Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın 2 milyon 500 bin Euro parası sahte haciz oyunuyla alındı. TRT Spor'un verdiği bilgiye göre Rodallega'nın parası sahte haciz oyunu ile futbolcunun elinden alındı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
İHA'nın verdiği bilgiye göre ise; Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA!
TRT'ye konuşan Rodallega'nın avukatı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Müvekkilim çok üzgün. Yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncuların da olduğu bilgisi var. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor."
- 10.1.2019 10:58
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Love’un menajeri tehdit etti
Toplam 1
Yorum
cascan Neye göre transfer yapılıp ücret belirleniyor.Aşırı ücretler şimdi sorun oldu.Ve yapılacak transferlerinde önünü keser.Önce güvenilir olmalı
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Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
Toplam 1
Yorum
hakan ikiside çok önemli oyucular hele bu durumda elde tutmak lazım şenerin gitmesine izin vermeyin o çok iyi bir futbolcu bjk takas vs şaka gibi.
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Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
Toplam 6
Yorum
sek gelir45 milyon euro gider 4.5 milyon euro bu futbolcuların parası neden ödenmiyor fiko
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