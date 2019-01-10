Öz trabzonlu
Fenerbahçe altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a, oradan da Trabzonspor altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, Antalya kampında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fenerbahçe altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a, oradan da Trabzonspor altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, Antalya kampında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, teknik kapasitesinin yanı sıra isabetli pasları ve takım oyunu ile de dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız adayı, taraftarların da ilgi odağı oldu. Taraftarlar bir dönem Fenerbahçe forması giyen genç futbolcu için "O artık öz Trabzonlu, iyi ki bizimlesin" yorumu yaptı. Berkay da sosyal medya hesabından "En büyük Trabzon, ait olduğum yerdeyim" cevabını verdi.
AYAKLARINIZ YERE BASSIN
Ünal Karaman, Berkay Sefa Kara'nın erken havaya girmesini engellemek istiyor. Daha önce birçok oyuncunun "Ben oldum" dedikten sonra kaybolup gittiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, sert bir uyarı yaparak, "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak. Daha yürümeniz gereken çok yol var" dedi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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