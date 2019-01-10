Fenerbahçe altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a, oradan da Trabzonspor altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, Antalya kampında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, teknik kapasitesinin yanı sıra isabetli pasları ve takım oyunu ile de dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız adayı, taraftarların da ilgi odağı oldu. Taraftarlar bir dönem Fenerbahçe forması giyen genç futbolcu için "O artık öz Trabzonlu, iyi ki bizimlesin" yorumu yaptı. Berkay da sosyal medya hesabından "En büyük Trabzon, ait olduğum yerdeyim" cevabını verdi.



AYAKLARINIZ YERE BASSIN

Ünal Karaman, Berkay Sefa Kara'nın erken havaya girmesini engellemek istiyor. Daha önce birçok oyuncunun "Ben oldum" dedikten sonra kaybolup gittiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, sert bir uyarı yaparak, "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak. Daha yürümeniz gereken çok yol var" dedi.