Kucka gün sayıyor
Sakatlık nedeniyle iki gündür çalışmalara katılmayan Kucka'nın İtalyan ekibi Parma ile el sıkıştığı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Sakatlık nedeniyle iki gündür çalışmalara katılmayan Kucka'nın İtalyan ekibi Parma ile el sıkıştığı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Takım arkadaşlarıyla da bu durumu paylaşan Kucka'nın yönetimden de kolaylık istediği ancak Trabzonspor'un geri adım atmadığı ve Parma'dan 3 milyon euro civarında bonservis istediği belirtildi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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