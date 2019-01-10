Kucka gün sayıyor – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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gün sayıyor

Kucka gün sayıyor

nedeniyle iki gündür çalışmalara katılmayan 'nın İtalyan ekibi ile el sıkıştığı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

nedeniyle iki gündür çalışmalara katılmayan 'nın İtalyan ekibi ile el sıkıştığı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Takım arkadaşlarıyla da bu durumu paylaşan Kucka'nın yönetimden de kolaylık istediği ancak 'un geri adım atmadığı ve Parma'dan 3 milyon euro civarında bonservis istediği belirtildi.

  1. 10.1.2019
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