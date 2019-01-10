Kucka gün sayıyor

Sakatlık nedeniyle iki gündür çalışmalara katılmayan Kucka'nın İtalyan ekibi Parma ile el sıkıştığı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Takım arkadaşlarıyla da bu durumu paylaşan Kucka'nın yönetimden de kolaylık istediği ancak Trabzonspor'un geri adım atmadığı ve Parma'dan 3 milyon euro civarında bonservis istediği belirtildi.