Kritik günler
Ünal Karaman'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle Antalya kampına götürülmeyen Olcay Şahan için kritik günler...
Ünal Karaman'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle Antalya kampına götürülmeyen Olcay Şahan için kritik günler... Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun hem menajeri hem de abisi olan Osman Şahan'ı kulübe çağırdı. Osman Şahan, "Olcay'ın ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çalışmaya devam ediyor" dese de yönetim, senelik 1.7 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Şahan, sözleşme feshine yanaşmazken, görüşmeler devam ediyor.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Kritik günler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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