Ünal Karaman'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle Antalya kampına götürülmeyen Olcay Şahan için kritik günler... Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun hem menajeri hem de abisi olan Osman Şahan'ı kulübe çağırdı. Osman Şahan, "Olcay'ın ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çalışmaya devam ediyor" dese de yönetim, senelik 1.7 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Şahan, sözleşme feshine yanaşmazken, görüşmeler devam ediyor.