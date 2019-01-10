Kritik günler – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Kritik günler

Kritik günler

'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle kampına götürülmeyen için kritik günler...

'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle kampına götürülmeyen için kritik günler... Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun hem menajeri hem de abisi olan 'ı kulübe çağırdı. Osman Şahan, "Olcay'ın ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çalışmaya devam ediyor" dese de yönetim, senelik 1.7 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Şahan, sözleşme feshine yanaşmazken, görüşmeler devam ediyor.

  1. 10.1.2019
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