Isparta Valisi kampı ziyaret etti
Trabzonlu olan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takımı ziyaret etti.
Trabzonlu olan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takımı ziyaret etti. Seymenoğlu ve Hacıcaferoğlu, yöneticiler Haluk Şahin ve Özer Bayraktar Ali Kemal Denizci ve Ünal Karaman ile sohbet etti.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Isparta Valisi kampı ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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