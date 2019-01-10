Isparta Valisi kampı ziyaret etti – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Valisi kampı ziyaret etti

Isparta Valisi kampı ziyaret etti

Trabzonlu olan Valisi Ömer Seymenoğlu ve ve Müdürü takımı ziyaret etti.

Trabzonlu olan Valisi Ömer Seymenoğlu ve ve Müdürü takımı ziyaret etti. Seymenoğlu ve Hacıcaferoğlu, yöneticiler ve Özer Bayraktar Denizci ve ile sohbet etti.

  1. 10.1.2019
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