Hazırlıklar sürdü

Bordo mavili takım, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Toplu çalışma ile devam eden antrenman taktik idman ile son buldu. Trabzonspor'da önceki gün yapılan hazırlık maçında oynayan oyuncular düz koşu yaparken, Kucka ile Sosa salonda çalışma gerçekleştirdi. Toure ise saha kenarında bireysel idman yaptı.



YUSUF VE PEREIRA KONUŞACAK

Antalya kampında Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür'den sonra ikinci kaptan Joao Pereira ile üçüncü kaptan Yusuf Yazıcı da basın toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00'te gerçekleşecek basın toplantısının ardından ise teknik direktör Ünal Karaman, basınla sohbet edecek.



PAS DERSLERİ

Teknik patron Ünal Karaman, idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Karaman, pas oyunu sırasında oyuncularını durdurarak yapılmasını istediği şeylerle ilgili bilgiler verdi. Pasın önemine dikkati çeken 52 yaşındaki hoca, pas açısının da bir o kadar önemli olduğunu ve kaliteli oyun ile futbolcuların daha pahalı hale geleceğini ifade etti. Karaman, öğrencilerine daha sonra pas çalışması ile ilgili detaylar gösterdi.



KALECİ ARDA SAKATLANDI

İdmanlarda her geçen gün tempo artarken, Kucka'dan sonra ikinci sakatlık yaşandı. 18 yaşındaki genç file bekçisi Arda Akbulut, sol dizini direğe çarpınca yerde kaldı. Uzun süre tedavisi yapılan Arda daha sonra kendisini denese de çalışmaya devam edemeyince dizi sarılı şekilde sahayı terk etti.



İki Abdüş karışmasın

Pereİra, takımın neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Antrenman sonrası Batuhan, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve yardımcı antrenör Ümit İnal ile pas çalışması yapan Portekizli bağ bek, pas atarken ismin söylenmesi gerektiğini belirtti. Ancak Pereira daha sonra, "Burada iki tane Abdüş var olmaz" diyerek arkadaşlarıyla şakalaştı.