Yusuf ve Abdülkadir zirvede – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Yusuf ve Abdülkadir zirvede

Yusuf ve Abdülkadir zirvede

, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu.

, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu. 31 yaşındaki kalecinin gitmesi ile 2015-16'da A takıma alınan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler konumuna geldi.

  1. 9.1.2019
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