Yusuf ve Abdülkadir zirvede

Onur Kıvrak, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu. 31 yaşındaki kalecinin gitmesi ile 2015-16'da A takıma alınan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler konumuna geldi.