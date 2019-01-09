Yönetimden iki ziyaret birden
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret etti.
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret etti. Yöneticiler, Ustaoğlu ile Çevik'e isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket hediye etti. Asbaşkan Alp, Ustaoğlu ve Çevik'e Trabzonspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Yönetimden iki ziyaret birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.