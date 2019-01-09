Yönetimden iki ziyaret birden – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Yönetimden iki ziyaret birden

Yönetimden iki ziyaret birden

ve , ile Müdürü 'i ziyaret etti.

ve , ile Müdürü 'i ziyaret etti. Yöneticiler, Ustaoğlu ile Çevik'e isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket hediye etti. Asbaşkan Alp, Ustaoğlu ve Çevik'e 'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

  1. 9.1.2019
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