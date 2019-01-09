Yaş ortalaması 20
Antalya kampında yer alan 4 kaleci Uğurcan Çakır, Bahadır Han Güngördü, Muzaffer Cem Kablan ve Arda Akbulut'un yaş ortalaması 20.25.
Antalya kampında yer alan 4 kaleci Uğurcan Çakır, Bahadır Han Güngördü, Muzaffer Cem Kablan ve Arda Akbulut'un yaş ortalaması 20.25. 22 yaşındaki Uğurcan ile Bahadır kalenin en yaşlı isimleri olurken; Kablan 19, Arda ise 18 yaşında. Kaleci antrenörü Metin Aktaş, genç file bekçileri ile yakından ilgileniyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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