Yaş ortalaması 20 – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yaş ortalaması 20

Yaş ortalaması 20

yer alan 4 kaleci , , ve 'un yaş ortalaması 20.25.

yer alan 4 kaleci , , ve 'un yaş ortalaması 20.25. 22 yaşındaki Uğurcan ile Bahadır kalenin en yaşlı isimleri olurken; Kablan 19, Arda ise 18 yaşında. Kaleci antrenörü Metin Aktaş, genç file bekçileri ile yakından ilgileniyor.

  1. 9.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaş ortalaması 20 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN