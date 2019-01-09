Trabzonspor'da Karaman'dan öğrencilerine uyarı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'da Karaman'dan öğrencilerine uyarı

Trabzonspor'da Karaman'dan öğrencilerine uyarı

'in 2'nci yarısı için 'da çalışmalarını sürdüren , günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Toplu çalışma ile devam eden antrenman taktik çalışma ile son buldu. 'da dün yapılan hazırlık maçında oynayan oyuncular düz koşu yaparken, Kucka ile Sosa salonda çalışma gerçekleştirdi. Zargo Toure ise saha kenarında bireysel idman yaptı.

KARAMAN'DAN ÖĞRENCİLERİNE UYARILAR
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Ünal Karaman, idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Karaman, pas oyunu sırasında oyuncularını durdurarak yapılmasını istediği şeylerle ilgili bilgiler verdi. Pasın önemine dikkati çeken Karaman, pas açısının da bir o kadar önemli olduğunu ve kaliteli oyun ile futbolcuların daha pahalı hale geleceğini ifade etti. Karaman, öğrencilerine daha sonra pas çalışması ile ilgili detaylar gösterdi.
Trabzonspor, kampında günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı idman ile gerçekleştirecek.
Öte yandan Yusuf Yazıcı ile Rodellega, yarın sat 14:00'te kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 9.1.2019 13:36
  2. Güncelleme: 9.1.2019 14:04
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