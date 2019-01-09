Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.
Karaman ve yardımcılarının da yer aldığı ayak tenisi oyununda neşeli anlar yaşandı.
Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka antrenmana katılmadı. Her iki oyuncu da fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 9.1.2019 21:11
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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