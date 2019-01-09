Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'da ikinci yarı hazırlıkları

Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör yönetiminde, gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Karaman ve yardımcılarının da yer aldığı ayak tenisi oyununda neşeli anlar yaşandı.

'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka antrenmana katılmadı. Her iki oyuncu da fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 9.1.2019 21:11
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