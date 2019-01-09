Toure tempo yükseltiyor

Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Toure takımdan ayrı olarak yaptığı koşularda tempo yükseltmeye başladı. Birkaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilen Toure'nin ikinci yarının ilk maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.