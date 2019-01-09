Toure tempo yükseltiyor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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tempo yükseltiyor

Toure tempo yükseltiyor

Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan takımdan ayrı olarak yaptığı koşularda tempo yükseltmeye başladı.

Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan takımdan ayrı olarak yaptığı koşularda tempo yükseltmeye başladı. Birkaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilen Toure'nin ikinci yarının ilk maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

  1. 9.1.2019
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