Toure tempo yükseltiyor
Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Toure takımdan ayrı olarak yaptığı koşularda tempo yükseltmeye başladı.
Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Toure takımdan ayrı olarak yaptığı koşularda tempo yükseltmeye başladı. Birkaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilen Toure'nin ikinci yarının ilk maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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