Taraftar katlandı – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Taraftar katlandı

Taraftar katlandı

taraftarı, bu sezon takımını başarıya doğru itiyor.

taraftarı, bu sezon takımını başarıya doğru itiyor. Geçen sezon ortalama 20 bin 138 seyirciye oynayan bordo-mavili takımda bu rakam yüzde 35 oranında arttı. Fırtına bu sezon 27 bin 486 ortalama tutturdu. Takımın iyi yolda olması taraftarı da her hafta Stadı'na çekmeye devam ediyor.

  1. 9.1.2019
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