Taraftar katlandı

Trabzonspor taraftarı, bu sezon takımını başarıya doğru itiyor. Geçen sezon ortalama 20 bin 138 seyirciye oynayan bordo-mavili takımda bu rakam yüzde 35 oranında arttı. Fırtına bu sezon 27 bin 486 ortalama tutturdu. Takımın iyi yolda olması taraftarı da her hafta Şenol Güneş Stadı'na çekmeye devam ediyor.