Taraftar katlandı
Trabzonspor taraftarı, bu sezon takımını başarıya doğru itiyor.
Trabzonspor taraftarı, bu sezon takımını başarıya doğru itiyor. Geçen sezon ortalama 20 bin 138 seyirciye oynayan bordo-mavili takımda bu rakam yüzde 35 oranında arttı. Fırtına bu sezon 27 bin 486 ortalama tutturdu. Takımın iyi yolda olması taraftarı da her hafta Şenol Güneş Stadı'na çekmeye devam ediyor.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Taraftar katlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.